İncesu’da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Kayseri’nin İncesu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kayseri-Niğde Karayolu İncesu ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 38 ABJ 045 plakalı otomobil ile 38 HL 392 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 1 kişi, sevk edilen ambulans ile İncesu İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralanan şahsın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

