İnci Taneleri dizisine Dilber'in dansı damga vurdu! 'Evin barkın yok mu senin Dilber?'

Herkesin merakla beklediği gün geldi çattı. Günlerdir dans videosuyla konuşulan İnci Taneleri dizisinin ilk bölümü bugün yayınlandı. Dizinin haftalardır beklenen sahnesi yayınlandı. Dilber'in dansı sosyal medyaya damga vurdu. Yapılan yorumlar güldürdü.
Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de başrolünde yer aldığı İnci Taneleri son günlerde herkesin dilinde. Dizinin ilk bölümü bugün yayınlandı. Haftalardır beklenen sahne yayınlandı. Dilber'in dansı sosyal medyayı salladı. İşte o dans ve yorumlar...
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