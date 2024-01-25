İnci Taneleri dizisine Dilber'in dansı damga vurdu! 'Evin barkın yok mu senin Dilber?'

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de başrolünde yer aldığı İnci Taneleri son günlerde herkesin dilinde. Dizinin ilk bölümü bugün yayınlandı. Haftalardır beklenen sahne yayınlandı. Dilber'in dansı sosyal medyayı salladı. İşte o dans ve yorumlar...