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  4. İnci Taneleri'nin Semiramis'i Bestemsu Özdemir'in kıvrak dans performansı gündem oldu!

İnci Taneleri'nin Semiramis'i Bestemsu Özdemir'in kıvrak dans performansı gündem oldu!

21.09.2024 00:06
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Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
21.09.2024 00:06
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Kirli Sepeti dizisinden ayrılan oyuncu Bestemsu Özdemir İnci Taneleri'ne Semiramis rolüyle dahil olmuştu. Dizi için imaj değişikliği yapıp sarışın olan Özdemir, yakın zamanda vizyona girecek olan 'Leydi Di' filminde Maya rolünü canlandırdı. Özdemir, filmde yer alan kıvrak dans performansıyla adından söz ettirdi.

Kirli Sepeti dizisinde canlandırdığı 'Yasemin' rolü ile hafızalara kazınan Bestemsu Özdemir Yılmaz Erdoğan'ın yazıp başrolünü oynadığı fenomen dizi İnci Taneleri"nin yeni sezonuna 'Semiramis' karakteriyle dahil oldu. Son olarak 'Leydi Di' filminde Maya rolünü canlandıran Özdemir'in kıvrak dansı sosyal medyada gündem oldu.

DİZİ İÇİN İMAJ DEĞİŞTİRDİ

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Kirli Sepeti'nin Yasemin'i Bestemsu Özdemir dahil olduğu İnci Taneleri dizisi için sarışın olmuş ve paylaşımına, "Hoş geldin Semiramis" notunu eklemişti.

KIVRAK DANSI GÜNDEM OLDU

‘Leydi Di’ filminde Maya karakterine hayat veren Bestemsu Özdemir'in filmde yer alan kıvrak dansı sosyal medyada paylaşıldı.

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Mahir İpek, Özge Özder, Safa Sarı, Bestemsu Özdemir, Celil Nalçakan, Muharrem Türkseven ve Arif Pişkin’in rol aldığı “Leydi Di”, 4 Ekim’de vizyona girecek.

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Kanal D Bestemsu Özdemir film İnci Taneleri
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