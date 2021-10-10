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İnci tarifi nasıl yapılır? MasterChef inci yemeği tarifi ve malzemeleri neler?

10.10.2021 23:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in sevilen yarışması MasterChef'in yeni bölümü sonrası bugün "İnci yemeği nasıl yapılır?" sorusu araştırılmaya başlandı. MasterChef eleme gecesinde Mehmet Şef’in özel tarifi olan 'İnci' isimli yemek yapılacak. Peki İnci tarifi nasıl yapılır? MasterChef inci yemeği tarifi ve malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

İnci tarifi nasıl yapılır? MasterChef inci yemeği tarifi ve malzemeleri neler?

MasterChef'in yeni bölümü ile birlikte "İnci yemeği nasıl yapılır?" sorusu merak ediliyor. Mehmet Şef'in özel tarifi olan yemek için yarışmacılar kolları sıvadı. Peki İnci tarifi nasıl yapılır?

İNCİ TARİFİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER:

TAVUK CİĞER İÇİN MALZEMELER:
Tavuk Ciğer
Esmer Toz Seker
Muskat Cevizi
Elma Sirkesi
Karabiber
Tereyağı

SOSU İÇİN MALZEMELER:
Bütün Tavuk
Soğan
Sarımsak
Havuç

WORCHESTIRE SAUCE:
Soya Sos
Kereviz Sapı
Limon
Kimyon
Kuru İncir
Lime

SOSUN ÜZERİNE GEREKENLER:
Sade Yağ
Çam Fıstığı

ÜZERİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER:
Yumurta
Trüf Mantarı

İNCİ TARİFİ NASIL YAPILIR?

Tavuk ciğer yapımı;
Öncelikle soğanları doğrayıp tereyağı ile birlikte tavaya alalım.
Esmer toz şeker ve sirke ile beraber karamelize yapalım.
Tavuk ciğer karabiber ve muskat cevizini ekleyip iyice kavuralım.
İnce telli bir süzgeçten geçirelim ve sonrasında streç yardımı ile rulo yapıp sıkıca saralım buzdolabında dinlenmeye bırakalım.

Sos yapımı;
Bütün tavuğu soğan, kereviz sapı ve havuçla beraber haşlayıp berrak bir tavuk suyu elde edelim.
Süzüp üzerindeki yağlardan tamamen arındıralım ve bir tavaya alalım.
İncirleri sıcak suda ıslattıktan sonra dış kabuklarını soyup tavaya ekleyelim.
Sarımsak, worchestire sos, soya sos, lime kabuğu rendesi, limon suyu ve kimyonu ekleyip sonrasında bir miktar kaynatalım. Blendır ile iyice çekelim tel süzgeçten geçirelim parlak bir sos elde edelim.

Üzeri için ise;
İlk olarak sade yağı tavada ısıtıp çam fıstığını kavuralım.
Yumurtaları haşlayıp sarısını ayıralım ve beyazlarını dilimleyelim.
Trüf mantarlarını ince dilimleyip zeytinyağı ile parlatalım.

Sunum için;
Rulo haline getirdiğimiz tavuk ciğerini peynir teli ile kesip tabağa koyalım sos ile tabağın altını kaplayıp, çam fıstıklarını tavuk ciğerinin bir kenarına dilimlediğimiz yumurta beyazlarını diğer tarafına dizelim. Son olarak üzerine dilimlediğimiz trüf mantarlarını dizerek artık servis edebiliriz. Afiyet olsun.

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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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