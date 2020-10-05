İncirliova’da çöp konteynerleri yenileniyor

İncirliova’da ihtiyaç duyulan alanlara yerleştirilen yeni çöp konteynerleri ilçeye güzel bir görünüm kazandıracak.

Cadde ve sokakları lavanta kokulu deterjanlarla yıkatan, korona virüs salgını önlemleri kapsamında onlarca pazarcı tezgahını bile tek tek ilaçlatan, çevre temizliği konusundaki hassasiyeti ile tanınan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, ilçedeki çöp konteynerlerinin yenilenmesi talimatını verdi.

“Daha temiz bir İncirliova için çalışıyoruz”

Çalışmaları yerinde inceleyen İncirliova Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güler daha temiz bir ilçe için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Belediye Başkanı Aytekin Kaya’nın talimatıyla ilk başta merkez mahallerinin ardından diğer mahallelerdeki çöp konteynerlerinin değiştirileceğini kaydeden Güler: “Yeni çöp konteynerlerini ilçemizin birçok caddelerine ve sokaklarına yerleştirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya devam ediyoruz. İlk etapta kullanım sırasında eskiyenler, yıprananlar ve delinenler başta olmak üzere konteyneri yenileri ile değiştirdik. Tek gayemiz Belediye Başkanımız Aytekin Kaya’nın öncülüğünde İncirliova’mıza daha iyi hizmet etmek. Hep birlikte daha temiz bir İncirliova için çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Yardımcısı Güler, son dağıtımlarla birlikte 94 adet çöp konteynerinin yenilendiğini belirtti.

