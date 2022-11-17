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İncirliova’da taşkın riski azaltılacak

17.11.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın İncirliova ilçesinde bulunan Yalkı Çayı’nda taşkın riski azaltma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İncirliova’da taşkın riski azaltılacak

Aydın genelinde bulunan dere yataklarının genişletilmesi ve taşkın riskinin azaltılmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede İncirliova’da bulunan Yalkı Çayı’nda da taşkın riskinden korunması için tersip bendi ve taş tahkimat çalışmaları başlatıldı.

Bölgeye giden DSİ 21. Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet İskender, Çevre, Şehir ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Taha Al, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ramazan Harman ve ilgili heyet çalışmaları yerinde incelerken çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgede bulunan tarım arazileri de taşkın riskine karşı korunacak.

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