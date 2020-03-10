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İncirliova’da voleybol turnuvası başladı

AYDIN HABERLERİ  | 10.03.2020 09:34 | Son Güncelleme

Aydın’ın İncirliova ilçesinde sağlıklı yaşam için düzenlenen voleybol turnuvası başladı.İncirliova Kaymakamlığı ile (Bağımlılıkla Etkin Mücadele ve Sağlıklı Yaşam Derneği) BEMSAYDER tarafından yürütülen “Sağlıklı Yaşam İçin El Ele” projesi kapsamında Ortaokullar arası Voleybol Turnuvası başladı.Kaymakam Ediz Sürücü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çalışkan, Proje Yürütücüsü 60.

Aydın’ın İncirliova ilçesinde sağlıklı yaşam için düzenlenen voleybol turnuvası başladı.
İncirliova Kaymakamlığı ile (Bağımlılıkla Etkin Mücadele ve Sağlıklı Yaşam Derneği) BEMSAYDER tarafından yürütülen “Sağlıklı Yaşam İçin El Ele” projesi kapsamında Ortaokullar arası Voleybol Turnuvası başladı.
Kaymakam Ediz Sürücü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çalışkan, Proje Yürütücüsü 60. YIL Ortaokulu Müdürü Seyit Murat Yılmaz, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla Kapalı Spor Salonu’nda başlayan turnuvanın hava atışını Kaymakam Sürücü yaptı. Erbeyli Ortaokulu ve Sınırteke Ortaokulu arasındaki maçla başlayan turnuvada ortaokullar arası 7 kız takımı mücadele edecek.
Bu projedeki faaliyetler ile öğrencilerimizin her türlü kötü alışkanlıklardan uzak, sağlıklı birer birey olarak yetişmesini amaçladıklarını ve bu amaçla okullarda sanat, spor, sosyal ve kültürel faaliyetlerimizin devam ettiğini ifade eden Kaymakam Sürücü, projede görev alan ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, müsabakalarda yer alacak takımlara başarılar diledi.

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