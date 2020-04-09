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İndirime giden ilk kulüp Southampton

İNGİLTERE HABERLERİ  | 09.04.2020 12:55 | Son Güncelleme

İngiltere ekibi Southampton, yönetim kurulu, teknik kadro ve A Takım kadrosunun kulübün geleceğini düşünerek nisan, mayıs ve haziran maaşlarında indirime gittiğini açıkladı. Southampton böylece Premier Lig'de maaşlarda indirime giden ilk kulüp oldu.

İndirime giden ilk kulüp Southampton

Koronavirüs salgınından dolayı futbola verilen arada kulüpler mali yönden zor bir dönemden geçiyor. İngiliz kulübü Southampton mali tasarruf için bazı önlemler aldı.

Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, yönetim kurulu, teknik kadro ve A Takım kadrosunun nisan, mayıs ve haziran aylarındaki maaşlarında indirime gidildiği açıklandı. Maaşlarında indirime gidilmeyen personelin ise ücretlerinin tamamını alacakları ifade edildi. Açıklamada ayrıca hükümetin korona virüs dolayısıyla aldığı tedbirlere uyulması gerektiği vurgulandı.

Southampton, Premier Lig takımları içerisinde maaşlarda indirime giden ilk kulüp oldu.

(İHA)

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southampton İngiltere Premier Lig

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