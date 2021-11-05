Industrial Application Objects "canias4.0 IAO" etkinliğinde tanıtılacak

İSTANBUL (AA) - IAS Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Hakan Karabiber, müşteri ve müşteri adaylarıyla online gerçekleştirilecek "canias4.0 IAO" etkinliğinde sektörde öncü rol oynayacak yeni ürünleri Industrial Application Objects'in (IAO) tanıtılacağını belirterek, "Ayrıca canias4.0 teknolojileri ile sunduğumuz son yenilikleri de anlatacağız." dedi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, teknoloji firması IAS, müşteri ve müşteri adaylarıyla bu kez online gerçekleşecek bir lansmanla bir araya gelecek. Açıklamada görüşlerine yer verilen IAS Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Hakan Karabiber, 17 Kasım'da gerçekleştirilecek "canias4.0 IAO" etkinliğinde sundukları son yenilikleri anlatacaklarını ifade etti. Karabiber, şunları aktardı:

"IAS olarak ilk günden beri kendi teknolojimizi üretiyor ve vizyonumuz ile sektörümüze yön veriyoruz. ERP üreticisi olarak başlayan yolculuğumuzda, bugüne kadar tüm geliştirmelerimizi kendi ürünlerimizle yaptık. Bugün de canias4.0 çatısı altında, tek bir yazılımla ERP, nesnelerin interneti (IoT), büyük veri (big data) ve bulut gibi firmaların ihtiyaç duydukları tüm teknoloji yine tamamen kendi ürünleriyle geliştiren, müşterilerine donanım ve yazılım ürünleri sunan global bir teknoloji firmasıyız. Kurulduğumuz günden bu yana tüm çalışmalarımızı yarını tasarlayarak gerçekleştirdik, aynı misyon ile üretmeye devam ediyoruz. Son dönemde üzerinde çalıştığımız projeleri duyurmak konusunda da son derece heyecanlıyız. Lansmanımızın ana konularından biri Industrial Application Objects (IAO). Yeni ürünümüz IAO ile canias4.0 ekosistemindeki tüm ögeleri birer nesne olarak sunuyoruz. Artık, caniasERP’nin 74 modülü hem tek başına yaşayabilen hem de diğer bütün nesnelerle entegrasyon yeteneğine sahip birer nesne olacak. (Module as Service, MAS) IAO ile gerek partner gerekse müşterilerimiz, bu nesneleri kullanarak ekleme ve yeni fonksiyonlar geliştirme şansına sahip olacak. Sektöre öncü rolünü sürdürdüğümüz yeni projemiz ile ilgili tüm detayları ilk kez bu etkinlikte tanıtacağız."

- Yeni geliştirme yaklaşımı DEVMODE anlatılacak

Etkinlikte canias4.0’da gerçekleştirdikleri son yenilikleri ve ürünleri ile sundukları avantajları da paylaşacaklarının altını çizen Karabiber, "canias4.0 artık yalnızca iş süreçlerinde değil, aynı zamanda yazılım geliştirme süreçlerinde de hızlı, etkin ve konforlu bir geliştirme altyapısı sunuyor. Yazılım geliştirme, uyarlama ve bakım süreçlerinde etkinliği artıracak yeni geliştirme yaklaşımımız DEVMODE ile ilgili detayları aktaracağız." açıklamasında bulundu.

- canias4.0 IoT çözümü ile ilgili merak edilenler konuşulacak

Yaşar Hakan Karabiber, bugün firmaların olmazsa olmaz ihtiyaçlarından IoT’nin de lansmanın gündeminde yer aldığını belirterek, "Gündemin en önemli konularından biri olan IoT’yi konuşacağız. canias4.0 IoT çözümü ile çeşitli modüller ve araçlar sayesinde şirketlerin IoT ve otomasyon ihtiyaçlarını karşılayan, ERP ile tam entegre çalışan bir yapı sunuyoruz. canias4.0 IoT çözümümüzü, yazılım ve donanım ürünlerimiz ile ilgili detaylı bilgileri birinci ağızdan anlatacağız." ifadelerini kullandı.

