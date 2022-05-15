İnebolu'da Kıyafet Festivali düzenlendi

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde Hıdırellez Şenlikleri kapsamında 1. İnebolu Kıyafet Festivali gerçekleştirildi.

Kaymakamlık ve belediye öncülüğünde İnebolu Gençlik ve Spor Kulübü ile Balkan Ülkeleri Dostluk Derneği iş birliğinde düzenlenen festivalde, Cumhuriyet Meydanı'ndan kortej yürüyüşü yapıldı.

İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, Belediye Başkan Vekili Emre Özlü ve vatandaşların yer aldığı kortej, festivalin düzenlendiği Boyran Mahallesi'ndeki İnebolu Belediyesi Sosyal Tesislerine kadar yürüdü.

Tesis bahçesindeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaymakam Baycar, yaptığı konuşmada, derneklerin yöneticileri tarafından böyle bir etkinlik teklifiyle gelindiğinde böyle bir coşku beklemediğini söyledi.

Katılımın yüksek oluşunun kendisini sevindirdiğini belirten Baycar, "Böyle bir etkinlik yapma fikriyle yanımıza geldiklerinde 'hayhay' dedik. İnebolu'ya bir hareket getirelim. Özellikle iki yıllık pandemide insanlarımız evlerinde hapsoldu, sıkıldılar. Çocuklar dışarı çıkamadı, toplu etkinlikler yapılamadı. Belki bunu kırma adına güzel bir vesile olur diye bizim de fikirlerimizle böyle bir program hazırlamış olduk." dedi.

İnebolu Kıyafet Festivali'ni her sene yapacaklarını dile getiren Baycar, şunları kaydetti:

"Bunu geleneksel hale getireceğiz. Çünkü İnebolu kültür şehri, sanat şehri. Maalesef zamanla pandeminin de araya girmesiyle böyle bir yavaşlama, bir hareketsizlik baş göstermişti. En güzel şekilde güzel etkinliklerle bunu yeneceğimize, İnebolu’ya bir hareket getireceğimize ben inanıyorum. Çünkü İnebolu buna değer. İnebolu yüz yıl önce de çok canlıydı, 150 yıl önce de çok canlıydı. Bize düşen sorumluluk ise bu canlılığı artırmak ve İnebolu’yu tüm Türkiye’ye sanatla kültürle sporla müzikle böyle güzel etkinliklerle tanıtmak. Çünkü İstiklal Madalyalı Türkiye’nin tek ilçesindeyiz. Bize de bu yakışır kıymetli İnebolulular."

Festivalde kadınlar, erkekler, çiftler ve çocuklar kategorilerinde kıyafet yarışması yapıldı. Çeşitli kıyafetlerle piste çıkan yarışmacılar 6 kişiden oluşan jüri tarafından değerlendirildi. Her kategoride ilk üçe giren yarışmacılar ödüllendirildi.

Festivalde ayrıca, halat çekme, çuvalda yürüme ve yumurta kırma yarışması gerçekleştirildi.

Örste demir dövme ve kamp ateşinin yakılmasıyla devam eden programda dilek balonları uçuruldu.

Festival, İnebolu Belediyesi Heyamola ekibinin gösterisiyle sona erdi.

