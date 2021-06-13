İnebolu'dan Ankara'ya "İstiklal Sürüşü"nün ikinci etabı başladı

İstiklal Yolu'nun daha fazla tanıtılması için Kastamonu'nun tarihi, coğrafi ve kültürel zenginliğini tanıtmak için projeler ortaya koyduklarını ifade eden Peker, "İstiklal Yolu Türkiye Cumhuriyeti için çok önemli. Motorcular da mili konularda çok duyarlı. Eskişehir, Lüleburgaz, Bursa, Ankara, İstanbul ve Sinop'tan 100 civarında motorcu arkadaş geldi. İstiklal Yolu'nda istiklal sürücüsü olmak için 700-800 kilometre uzaktan geldiler." dedi.

İkinci etabın başladığını ifade eden Peker, "Bugün Ilgaz Dağı'ndan aşıp Çankırı ve Kalecik üzerinden geçip Anıtkabir'e ulaşacağız. Atamızı ziyaretimizle sürüşümüz sona erecek. Pandemi dolayısıyla biraz kısıtlı oldu ama inanıyorum ki seneye çok daha fazla olacak. 'İstiklal Sürüşü'nü tüm motosiklet camiası için vazgeçilmez ve her sene özlemle beklenen bir etkinlik haline getirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

