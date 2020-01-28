İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı İnanç, 2019 yılı adli yargı çalışmalarını değerlendirdi

Bursa İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya İnanç 2019 yılı adli yargı çalışmalarını değerlendirdi.

2019 yılını değerlendiren İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnanç, "İnegöl Adalet Sarayında tüm arkadaşlarımız adaletin tesisi hususunda özveriyle çalıştılar. 2019 yılında Başsavcılığımıza 12 bin 186 soruşturma dosyası geldi. Aynı dönemde 12 bin 179 dosya karara bağlandı. Geçen yıla göre soruşturma sayısında önemli bir artış olmadı. Yürütülen soruşturmaların yüzde 65’ine yakını takipsizlikle sonuçlandı" dedi.

Ağır cezalık suçlar arttı

Asliye ve Ağır ceza mahkemelerine açılan davaların toplam 3 bin 154 olduğunu kaydeden İnanç, açılan davaların soruşturmaların yüzde 23’ünü teşkil ettiğini ifade ederek, Ağır cezaya açılan davalarda yüzde 15 oranında artış olduğunu, Ağır ceza mahkemesine 2018 yılında 203 dava açılmışken 2019 yılında bu rakamın artarak 233’e yükseldiğini kaydetti.

Uzlaştırma müessesi faydalı oluyor

Ceza soruşturmalarında belirli suçlarda uzlaştırma kapsamında vatandaşların anlaşabileceği ve dava yoluna gitmeyeceğini bildiren İnanç, “Adliyemizde uzlaştırma bürosu mevcut. 2019 yılı içerisinde tarafımıza gelen dosyaların 612 tanesi uzlaşma ile sonuçlandı. Bu gerçekten çok önemli bir rakam. Uzlaştırma açısından çok iyi bir performans sergiliyoruz. Bu başarı dolayısıyla uzlaştırma savcımız ve personeline teşekkür ediyorum. Uyuşmazlığın uzlaşma yoluyla giderilmesiyle birlikte bu dosyalar mahkemelere gitmemiş oluyor, böylece hem mahkemelerin iş yükü azaltılmış oluyor, hem de mağdurun ve şüphelinin anlaşmasını sağlayarak, iki tarafı da memnun etmiş oluyoruz” diye konuştu.