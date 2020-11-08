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İnegöl kışa rengarenk hazırlanıyor

BURSA HABERLERİ  | 08.11.2020 13:18 | Son Güncelleme

İnegöl Belediyesi; şehrin caddelerine, park ve dinlenme alanlarına, şehri güzelleştirecek ve estetik bir görünüme kavuşturacak 200 bin adet çiçek dikimi yapıyor.

İnegöl Belediyesi; şehrin caddelerine, park ve dinlenme alanlarına, şehri güzelleştirecek ve estetik bir görünüme kavuşturacak 200 bin adet çiçek dikimi yapıyor. Kışlık çiçeklerle kış İnegöl’de rengarenk gelecek.
Kış aylarının gelmesi ile birlikte kışlık çiçek dikimine başlayan İnegöl Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, İnegöl’ün parklarına, bahçelerine, orta refüjlerine ve peyzaj düzenleme alanlarına 200 bin kışlık çiçek dikimi gerçekleştiriyor. Çiçek dikimleri şehrin farklı noktalarında hummalı bir şekilde devam ederken, ekim ayı sonunda başlanan çalışmanın kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Çalışma kapsamında değişik renk ve tonlarda menekşe, çuha, süs lahanası ve benzeri türler toprakla buluşuyor.
Geçtiğimiz yıl 250 bin adet çiçek dikimi yapılan İnegöl’de, İnegöl Belediyesi bu yıl sayıyı 50 bin azalttı. Bu azalmasının sebebi olarak da uygun olan yerlerde zamanla mevsimlik çiçek dikiminden vazgeçilerek değişik türlerde çiçekli çalı gruplarına geçilmesi gösterildi. Bu sayede yıllık mevsimlik çiçek dikiminde de tasarrufa gidildi.
İlçeye farklı bir hava katan ve kent görselliğini ön planda tutan uygulamalar hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Yazlık ve kışlık olarak uygulanan çiçek dikimlerimizle İnegöl’ün dört bir tarafına güzellikler yaymaya çalışıyoruz. Bu anlayışla Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından İnegöl’ün parklarına, bahçelerine, orta refüjlerine ve peyzaj düzenleme alanlarına 200 bin kışlık çiçek dikimi gerçekleştiriyoruz. Çeşitli çiçek türlerini şehrimizin dört bir tarafına dikerek, İnegöl’ü çiçeklerle donatıyoruz. Biliyorsunuz en başından beri savunduğumuz, ifade ettiğimiz bir hedefimiz var. Amacımız İnegöl içinde yeşil değil, yeşiller içinde bir İnegöl meydana getirmek. Yürüttüğümüz çalışmalarla İnegöl’ümüzün rengârenk bir görüntüye kavuşacağına yürekten inanıyorum” dedi.

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