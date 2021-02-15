YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. İnegöl Mobilya Fuarı 5-10 Nisan'da gerçekleştirilecek

İnegöl Mobilya Fuarı 5-10 Nisan'da gerçekleştirilecek

15.02.2021 16:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnegöl Mobilya Fuarı 5-10 Nisan'da gerçekleştirilecek

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ve MODEF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl Mobilya Fuarı'nın 5-10 Nisan'da yapılacağını bildirdi.

Uğurdağ, düzenlediği basın toplantısında, fuarın İnegöl mobilyası ve ilçe ekonomisi bakımından büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Geçen yıl nisan ayında yapılması gereken ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen fuarın bu yıl 5 Nisan'da başlayıp 6 gün süreceğini dile getiren Uğurdağ, şöyle konuştu:

"Mobilya sektörü başta olmak üzere ilçemizdeki tüm sektörlerin heyecanla beklediği MODEF, yine şehrimize ekonomik anlamda canlılık getirecektir. Geçen yıl 5 Ekim’de gerçekleştirdiğimiz fuarı değerlendirdiğimizde sektörümüze ciddi katkı sağlayan bir organizasyon olmuştu. Pandemi sürecine rağmen gerek yurt dışı gerekse yurt içinden binlerce ziyaretçiyi İnegöl'de ağırlamıştık. Pandemi sürecinde düzenlenen fuarımız, 67 ülkeden ziyaretçi alarak bir kez daha rüştünü ispatladı. Ekim fuarımızdan sonra üretimde, ihracatta ve iç piyasada ciddi artışlar yakalandı. Ekim ayındaki fuar birçok esnaf ve sanayicimizin bugünlere kadar üretim yapmasını sağladı. 5 Nisan'da başlayacak fuarımızın da sanayicimizin ve esnafımızın canlanmasına katkı sağlayacağı kanaatindeyiz."

Uğurdağ, nisan ayındaki fuarın Kovid-19 tedbirleri alınarak yapılacağını sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aile içinde katliam gibi olay! Baba eşini, oğlu babasını öldürdü Aile içinde katliam gibi olay! Baba eşini, oğlu babasını öldürdü
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!

Bursa Namaz Vakitleri 15 Şubat Pazartesi

İmsak
06:26
Sabah
07:50
Öğle
13:23
İkindi
16:17
Akşam
18:46
Yatsı
20:05

Bursa Nöbetçi Eczaneler15 Şubat Pazartesi

Arzu Eczanesi
Nilufer
Arzu Eczanesi
Nilufer
Arzu Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Aydın Valiliğinden yüz yüze eğitim açıklaması

Aydın Valiliğinden yüz yüze eğitim açıklaması

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Orhan Çıkırıkçı: "Bazen kader kendi elinizde olmuyor"

Orhan Çıkırıkçı: "Bazen kader kendi elinizde olmuyor"

Vali’den yasak denetlemesi

Vali’den yasak denetlemesi

Çiftçiyi zor günler bekliyor

Çiftçiyi zor günler bekliyor

Diğer Haberler

Bursa için fırtına ikazı

Bursa için fırtına ikazı

11 yavru köpek donmaktan son anda kurtarıldı

11 yavru köpek donmaktan son anda kurtarıldı

Uludağ’da kar kalınlığı 56 santimetreye yükseldi

Uludağ’da kar kalınlığı 56 santimetreye yükseldi

DATÜB heyeti, İl Göç İdaresi Müdürü Batu ile bir araya geldi

DATÜB heyeti, İl Göç İdaresi Müdürü Batu ile bir araya geldi

Bursa Deniz Otobüsleri seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa'da kısıtlamayı ihlal edenler hakkında işlem yapıldı

Bursa'da kısıtlamayı ihlal edenler hakkında işlem yapıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.