İnegöl Mobilya Fuarı 5-10 Nisan'da gerçekleştirilecek

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ve MODEF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl Mobilya Fuarı'nın 5-10 Nisan'da yapılacağını bildirdi.

Uğurdağ, düzenlediği basın toplantısında, fuarın İnegöl mobilyası ve ilçe ekonomisi bakımından büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Geçen yıl nisan ayında yapılması gereken ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen fuarın bu yıl 5 Nisan'da başlayıp 6 gün süreceğini dile getiren Uğurdağ, şöyle konuştu:

"Mobilya sektörü başta olmak üzere ilçemizdeki tüm sektörlerin heyecanla beklediği MODEF, yine şehrimize ekonomik anlamda canlılık getirecektir. Geçen yıl 5 Ekim’de gerçekleştirdiğimiz fuarı değerlendirdiğimizde sektörümüze ciddi katkı sağlayan bir organizasyon olmuştu. Pandemi sürecine rağmen gerek yurt dışı gerekse yurt içinden binlerce ziyaretçiyi İnegöl'de ağırlamıştık. Pandemi sürecinde düzenlenen fuarımız, 67 ülkeden ziyaretçi alarak bir kez daha rüştünü ispatladı. Ekim fuarımızdan sonra üretimde, ihracatta ve iç piyasada ciddi artışlar yakalandı. Ekim ayındaki fuar birçok esnaf ve sanayicimizin bugünlere kadar üretim yapmasını sağladı. 5 Nisan'da başlayacak fuarımızın da sanayicimizin ve esnafımızın canlanmasına katkı sağlayacağı kanaatindeyiz."

Uğurdağ, nisan ayındaki fuarın Kovid-19 tedbirleri alınarak yapılacağını sözlerine ekledi.

