YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. İnegöl'de bir fabrikanın siloları yandı

İnegöl'de bir fabrikanın siloları yandı

01.12.2021 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnegöl'de bir fabrikanın siloları yandı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasının talaş siloları yandı.

Fabrikanın iki talaş silosunda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangının, çıkış nedeni araştırılıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da korkunç görüntü! Dev dalgalar aracı yuttuİstanbul'da korkunç görüntü! Dev dalgalar aracı yuttu
PARTNER Sınırları yine zorladı! Sınırları yine zorladı!
Gemlik Körfezi'nde metrelerce yükselen dalgalar balıkçı teknelerini batırdıGemlik Körfezi'nde metrelerce yükselen dalgalar balıkçı teknelerini batırdı

Bursa Namaz Vakitleri 2 Aralık Perşembe

İmsak
06:31
Sabah
08:01
Öğle
12:58
İkindi
15:24
Akşam
17:46
Yatsı
19:10

Bursa Nöbetçi Eczaneler 2 Aralık Perşembe

Biray Eczanesi
Nilufer
Biray Eczanesi
Nilufer
Biray Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Eski Mardin Milletvekili Nehrozoğlu, Mardin'de defnedildi

Eski Mardin Milletvekili Nehrozoğlu, Mardin'de defnedildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan, "Mansur Yavaş" açıklaması:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan, "Mansur Yavaş" açıklaması:

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'nun ikinci dönemi iki kupayla tamamlanıyor

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'nun ikinci dönemi iki kupayla tamamlanıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.