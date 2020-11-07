İnegöl’de depreme duyarlılık sergisi

İnegöl Belediyesi, geçtiğimiz hafta İzmir’de yaşanan depremin ardından, bu konuya dikkat çekmek ve vatandaşlarda farkındalık oluşturmak adına Uzun Sokakta “Depreme Duyarlılık Sergisi” açtı. Haritalar, grafikler, krokiler, gazete kupürleri ve deprem bölgelerinden fotoğraflardan oluşan 91 görselin bulunduğu sergi, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban tarafından açıldı.

İzmir Depremi sonrası İnegöl Belediyesi, deprem konusunda bir farkındalık oluşturmak adına harekete geçerek “Depreme Duyarlılık Sergisi” düzenledi. Haritalar, grafikler, krokiler, gazete kupürleri ve deprem bölgelerinden fotoğraflardan oluşan 91 görselin bulunduğu sergi, Uzun Sokakta açıldı. Belediye Başkanı Alper Taban ile AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, parti yöneticileri ve meclis üyelerinin katıldığı açılış töreninde, sergi alanının girişi depremde yaşamını yitirenler anısına siyah balonlarla süslendi. Sergi açılışı da siyah kurdele ile yapıldı.

Arama kurtarma ekibi için başvuru standı

Açılışın ardından davetliler Uzun Sokak boyunca hazırlanan 91 adet görseli ilgiyle incelediler. Vatandaşların da ilgi gösterdiği sergide ayrıca İnegöl Belediyesi’nin gönüllü vatandaşların katılımıyla oluşturmak üzere bir süre önce duyurusunu yaptığı arama kurtarma ekibi için başvuru standı oluşturuldu. Burada gönüllü arama kurtarma ekibinde yer almak isteyen vatandaşlar form doldurarak ekibe dahil olabiliyor. Sergiyi inceledikten sonra bir açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, İzmir depremi sonrası vatandaşlarda bilinci arttırmak adına “Depreme Duyarlılık Sergisi” düzenleme kararı aldıklarını söyledi. Taban, kısa bir zaman önce Doğal Afetlerle Mücadele Eylem Planı Raporunu hazırladıklarını da hatırlatarak; “İzmir’de meydana gelen depremle birlikte; bizlerin bir kez daha yüzleşmemize sebep olan deprem gerçeğine ışık tutmak, adeta bir deprem ülkesi olan ve yaşadığımız bölgemizin de depremle her zaman karşı karşıya kaldığını bildiğimizden, depreme duyarlılık gösterme adına bu anlamlı ve özel sergimizi ilçe halkımızla buluşturmak istedik. Bir kere daha İzmir’imize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz” dedi.

Sergi hakkında da bilgiler veren Başkan Taban, “Sergimiz 91 görselden oluşuyor. Bu görseller içerisinde haritalar, grafikler, krokiler, gazete kupürleri ve fotoğraflar yer almaktadır. Sergimizde öncelikle Deprem nedir? Deprem türleri ve fay hakkında bilgilendirici notlar yer almaktadır. Türkiye Deprem Tehlike Haritası, 1900-1999 arası 4.00 ve üzeri meydana gelen 10.667 adet depremleri gösteren harita ile Anadolu Coğrafyasında M.S. 17’de gerçekleşen Alaşehir Depreminden 30 Ekim 2020 İzmir Depremine kadar meydana gelen önemli depremleri belirten çizelge yer almaktadır. Ayrıca sergimizde Osmanlı döneminden bugüne kadar gerçekleşen depremler de yer alıyor. Yine bu depremlerden öne çıkan ve çarpıcı fotoğraflar, bilgilendirici notlar ile gazete kupürleri yer almaktadır. Yıkıcı deprem felaketlerinde hafızalarımıza kazınan fotoğraf kareleri, enkaz altından kurtuluşları bizlere bir kez daha hatırlatacak görseller de sergimizde mevcut. 23 Ekim 2011 yılında meydana gelen Van depreminde 13 Yaşındaki Yunus’un, 4 Ocak 2020 Elazığ depreminde UMKE Gönüllüsü Emine Kuştepe’nin telefonla görüştüğü ve 17 saatin ardından enkaz altından kurtarılan 45 yaşındaki Azize Çelik’in, yine aynı depremde Ayşe Yıldız ve küçük kızı Yüsra’nın enkaz altından kurtulması, 30 Ekim 2011 İzmir Depreminde enkaz altından 65 saat sonra kurtarılan Elif Bebek ile 91 saat sonra enkaz altından sağ çıkartılan Ayda Bebek’in hikayelerine burada de yer verdik” diye konuştu.

Başkan Taban, İzmir’deki depremde arama kurtarma çalışmalarına katılan İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) Ekibi ile İnegöl İHH Arama Kurtarma Ekibinin fotoğraflarının da yer aldığını hatırlattı. Taban, İnegöl fayı hakkındaki belge ve fotoğraflarında sergilendiğini belirterek şöyle devam etti: “Sergimizde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Volkan Karabacak’ın İnegöl Fayı üzerine yürüttüğü çalışmalara yer verdik. Özellikle Edebey, Özlüce ve Oylat civarında öne çıkan fay hatlarının fotoğrafları dikkat çekmektedir.”

“Bu vesileyle, bir süre önce kamuoyuna duyurusunu yaptığımız Arama Kurtarma Ekibi oluşturulması noktasında da çağrıda bulunmak istiyorum. Belediyemiz aracılığı ile kuracağımız gönüllü ekibe katılmak isteyen vatandaşlarımız, sergi alanında formlarını doldurup Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz ile iletişime geçebilirler.”

Öte yandan, sergi pandemi nedeniyle dijital platformlardan da yayınlanıyor. İnternet üzerinden sergiyi incelemek isteyen vatandaşlar https://dijitalkitap.inegol.bel.tr/ adresinden sergideki görsellere ulaşabilecekler.

