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İnegöl'de, yola kontrolsüz çıkan araç kazaya neden oldu: 3 yaralı

15.01.2021 19:39 | Son Güncelleme:
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde ana yola kontrolsüz şekilde çıkan Murat Yılmaz (45) idaresindeki otomobil ile Zahire Memiş (32) idaresindeki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde ana yola kontrolsüz şekilde çıkan Murat Yılmaz (45) idaresindeki otomobil ile Zahire Memiş (32) idaresindeki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 17.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl İlçesi Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'e seyir halinde olan Zahire Memiş yönetimindeki 16 AJJ 851 plakalı otomobil, metal sanayiden kavşağından kontrolsüz şekilde yola çıkan sürücü Murat Yılmaz yönetimindeki 66 AAR 064 plakalı otomobil ile çarpıştı. İki otomobilde orta refüje çıkarak durabildiği kazada sürücüler Murat Yılmaz, Zahire Memiş ve eşi Cihangir Memiş (34) yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturmaya başladı.

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