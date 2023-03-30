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İnegölsporlu iki eski futbolcu, şike soruşturmasında tutuklandı

30.03.2023 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor, daha önce takımın formasını giyen iki eski kalecinin de aralarında olduğu 5 şüphelinin, şike soruşturmasında tutuklandığını duyurdu.

İnegölspor Kulübünden yapılan açıklamada, 20 Aralık 2022'de kalecileri Emre Selen ve Sercan Çobanoğlu'nun İnegölspor aleyhine şike yaptıkları iddiasıyla İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu hatırlatıldı.

Buna ilişkin İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekiplerin, iki oyuncunun da aralarında olduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Adı geçen şüpheliler ve diğer 4 şüphelinin ifadeleri alınıp, Emre Selen ve Sercan Çobanoğlu'nun dahil olduğu 5 kişi tutuklama talebiyle, bir şüpheli de adli kontrol talebiyle İnegöl Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. İnegöl Sulh Ceza Hakimliğince tutukluluğa sevk edilen kaleciler Emre Selen, Sercan Çobanoğlu, K.Ş, S.S.S. ve C.S. aynı gün tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. İşbu alçak eylemler nedeniyle, İnegöl şehri, İnegölspor Kulübü ve İnegölspor taraftarları olarak oldukça zarar görmüş, menfaatlerimiz zedelenmiştir. Yine de kulübümüze karşı bu haince eylemi yapanların bu aşamada adalet önünde gereken muameleyi görmeleri bizi bir nebze mutlu etmiştir. Yargılama sonucunda da gerekli cezaları almaları adına her zaman olduğu gibi var gücümüzle çabalayacağız ve takipçisi olacağız. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi İnegölspor camiasının, şanlı taraftarımızın ve yöneticilerimizin emeklerine ihanet edenler hakkında gerekli mücadeleyi vereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

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İnegölspor Şike kaleci

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