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INEOS'un sahibi Jim Ratcliffe İngiltere devi Manchester United'ın yaklaşık %30'unu satın aldı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.02.2024 15:13 | Son Güncelleme:
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İngiltere'nin köklü kulübü Manchester United, %27.7'lik hissesinin INEOS'un sahibi Jim Ratcliffe'e 1 milyar 250 milyon pound’a satıldığını açıkladı. Çoğunluk hisseleri Glazer ailesinde kalsa da futbolun yönetimi Ratcliffe’e geçti.

Efsane teknik direktör Sir Alex Ferguson bıraktığından beri eski günlerini arayan Manchester United'da oldukça önemli bir satış gerçekleşti.

KULÜBÜN YAKLAŞIK %30'U SATILDI

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Kulübün yüzde 27.7'lik hissesi INEOS'un sahibi Jim Ratcliffe'e 1 milyar 250 milyon pound karşılığında satıldı.

Yaklaşık iki yıl devam eden sürecin ardından yapılan satışla beraber kulübün çoğunluk hissesi uzun süredir United taraftarı tarafından protesto edilen Glazer ailesinde kalsa da futbol takımının yönetimi Ratcliffe’e geçti.

STADYI YENİLEYECEK

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Ratcliffe'in hisseler için ödediği tutarın yanı sıra Old Trafford'un yenilenmesi için 236 milyon sterlin ödeme yapacağı kaydedildi.

Konuyla ilgili Manchester United'dan yapılan açıklamada, “Manchester United, FA ve Premier League de dahil olmak üzere tüm koşulların onaylanmasının ardından Sir Jim Ratcliffe’in kulübün %27,7’lik hissesini satın aldığını onaylamaktan memnuniyet duyar” ifadelerine yer verildi.

"BÜYÜK BİR ONUR VE SORUMLULUK"

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Jim Ratcliffe ise konuyla ilgili, “Manchester United’ın ortak sahibi olmak büyük bir onur ve büyük bir sorumluluk getiriyor. Bu gelişme, Manchester United’ı Avrupa ve dünya futbolunun zirvesine götürme serüvenimizin sadece başlangıcı… Bu hedeflere ulaşmak adına çalışmalarımız bugünden itibaren hızlanacak” açıklamasında bulundu.

Ratcliffe, Roman Abramovich'in Chelsea'yi satışa çkardığını açıklamasının ardından Londra ekibini alabilmek için de görüşmelerde bulunmuş ancak olumlu bir sonuç çıkmamıştı. Ratcliffe, Fransa League 1 ekibi Nice ve İsviçre Ligi takımı Lausanne’ın da sahibi.

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