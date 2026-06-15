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Henüz 35 yaşındaydı! Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti

Kızılcık Şerbeti dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Ece İrtem, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Son dakika haberinin detayları geliyor...

Henüz 35 yaşındaydı! Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti
Öznur Yaslı İkier

Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Işıl karakteriyle tanınan Ece İrtem'den üzen haber geldi.

Henüz 35 yaşındaydı! Kızılcık Şerbeti’nin Işıl ı Ece İrtem hayatını kaybetti 1

35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem’in kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Henüz 35 yaşındaydı! Kızılcık Şerbeti’nin Işıl ı Ece İrtem hayatını kaybetti 2

ECE İRTEM KİMDİR?

14.06.1991 tarihinde Sivas'ta doğmuştur. Yaşar Üniversitesi Opera / Şan Anasanat Dalı Bölümünden 2014 yılında 3.lükle mezun oldu. Okul hayatı boyunca İzmir Devlet Opera ve Balesi(İzdob) genel müdürü Aytül Büyüksaraç(soprano) ve Levent Gündüz(tenor), Paolo Susanni, Esra Mamaç, Anna Chubuchenko(mezzosoprano) gibi dünyaca tanınan değerli sanatçılarla çalıştı.

Henüz 35 yaşındaydı! Kızılcık Şerbeti’nin Işıl ı Ece İrtem hayatını kaybetti 3

Ece İrtem ilkokul yıllarından itibaren lisanslı koşuculuk yaptı. Yine ilkokul yıllarında okul piyeslerinde kendi yazdığı skeçlerle oyunculukla tanıştı ve bir daha hayatından hiç çıkarmadı. İstanbul’a geldikten sonra 2014 -2015 yılları arası Sadri Alışık Kültür Merkezinde oyunculuk eğitimi aldı. Kayhan Yıldızoğlu, Okday Korunan, Kadim Yaşar, Tolga Çiftçi’den eğitim aldı.

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Kızılcık Şerbeti Ece İrtem
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