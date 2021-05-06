Infantino: Transferde sınırlandırmayı düşünüyoruz

FIFA Başkanı Infantino, kulüplerin mali durumlarından dolayı transfer sistemini gözden geçirdiklerini ve sınırlama getirmeyi düşündüklerini söyledi.

Fransız basınında L'Equipe'e konuşan Infantino şu ifadeleri kullandı:

"FINANSAL FAIR PLAY İYİ SONUÇLAR ALDI"

"2000'li yıllarda Avrupa'da çok sayıda kulübün mali durumu çok kötü duruma geldi. Borç ve yıllık bütçe açıkları, orta vadede kulüpleri felakete sürükledi. Finansal Fair Play kuralları belki mükemmel olmayabilir fakat gerekliydi. Üstelik iyi sonuçlar aldı. 10 yıl önce Finansal Fair Play olsaydı belki de kulüplerin mali durumları bu kadar kötü olmayabilirdi. "

"TRANSFERDE YENİ DÖNEM"

"FIFA olarak transfer sistemini gözden geçirme sürecindeyiz. Çünkü kulüplere ve oyunculara yardım etmenin tam zamanı. Menajerlere ödenen komisyonlarda maaş sınırlamaları ve aynı zamanda transfer ücretlerinde sınırlamalar getirmeyi ciddi olarak düşünüyoruz. Bu konularda tam anlamıyla bir şeffaflık olmalı. "

(FUTBOL ARENA)

