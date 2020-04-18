İnfaz düzenlemesi Emrah Serbes’e de yaradı: 1 yıl sonra tahliye olabilecek

Yeni İnfaz Yasası’nın kabul edilmesinin ardından tahliyeler de başladı.

BİR YIL SONRA TAHLİYE OLACAK

Sözcü'den Sevgim Begüm Yavuz'un haberine göre, belli suçlarda koşullu salıverilme oranını üçte ikiden yarı yarıya indiren düzenlemeyle birlikte, trafik kazası sonucu 3 kişinin ölümüne neden olan ve 13 yıl 4 ay hapse çarptırılan Behzat Ç.’nin senaristi Emrah Serbes’in de bu düzenlemeden yararlanarak, yaklaşık bir yıl sonra tahliye olabileceği bekleniyor.

13 YIL 4 AY HAPSE ÇARPTIRILMIŞTI

İzmir-Aydın Otoyolu’nda önünde seyreden otomobile çarparak aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan ve 2017 yılının Eylül ayında tutuklanan Emrah Serbes, 2018 yılında “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak” suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Serbes’in cezası Yargıtay tarafından onanmıştı.



