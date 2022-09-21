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  4. İnfaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına saldıran 3 terörist adliyeye sevk edildi

İnfaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına saldıran 3 terörist adliyeye sevk edildi

21.09.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnfaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına saldıran 3 terörist adliyeye sevk edildi

Bursa'da, infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına yönelik bombalı saldırıyı gerçekleştiren 3 terörist, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa'da 20 Nisan'da cezaevi servis aracına yönelik bombalı saldırıyı gerçekleştiren ve 17 Eylül'de İzmir'in Dikili ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü MLKP üyesi Seda Baykal ve Dilek Aksu ile kuryelik yaptığı belirlenen Mehmet Mustafa Uskar'ın Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna giden infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında 20 Nisan'da yaşanan terör saldırısında infaz koruma memuru Cengiz Yiğit (36) şehit olmuştu.

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