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ING Basketbol Süper Ligi, 15 takımla oynanacak

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 21.08.2020 22:17 | Son Güncelleme

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Bandırma Basketbol'un ligden çekildiğini açıklamasının ardından gelecek sezon Basketbol Süper Ligi'nin 15 takımla oynanacağını açıkladı.

ING Basketbol Süper Ligi, 15 takımla oynanacak

Bandırma Basketbol'un bugün resmen ligden çekildiğini açıklamasının ardından ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etmek için yalnızca Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in başvuruda bulunduğunu açıklayan TBF, Denizli ekibinin mali şartları karşılayamaması nedeniyle bu başvuruyu reddetti. Bu başvurunun reddedilmesinin ardından ligin gelecek sezon 15 takımla oynanması kararlaştırıldı.

TBF'den yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Bandırma Basketbol İhtisas Kulübü’nün, ING Basketbol Süper Ligi 2020-2021 sezonu müsabakalarından çekilme kararının ardından takım sayısında oluşan azalma nedeniyle, ING Basketbol Süper Ligi’nde mücadele etmek için başvuran tek takım olan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Spor Kulübü’nün başvurusu reddedildi. Denizli ekibinin lisans başvuru dosyasının incelenmesi sonucunda, Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı’nda istenen şartları karşılayamaması üzerine Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Spor Kulübü’nün ING Basketbol Süper Ligi’nde mücadele etme başvurusunu kabul etmedi. Böylece ING Basketbol Süper Ligi’nde 2020-2021 sezonunun 15 takımla oynanması kararlaştırıldı.

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