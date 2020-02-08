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ING Basketbol Süper Ligi

BURSA HABERLERİ  | 08.02.2020 22:37 | Son Güncelleme

Frutti Extra Bursaspor: 90 - OGM Ormanspor: 88

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Zafer Yılmaz, Osman Sinan İşgüder, Serhat Büker

Frutti Extra Bursaspor: Olaseni 14, Christopher Jones 17, Perry Jones 2, Lopez 22, Robinson 15, Tevfik Akdamar 9, Ender Arslan 4, Tuğberk Gedikli, Can Maxim Mutaf 7, İzzet Türkyılmaz

OGM Ormanspor: Kikanovic 21, Babic 8, Dorukhan Engindeniz 12, Cevher Özer 11, Warren 10, Kloof 20, Hagins 6, Mert Alemdar, Kadir Bayram

1. Periyot: 20-21

Devre: 49-42

3. Periyot: 77-65

ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. hafta maçında Frutti Extra Bursaspor, OGM Ormanspor'u 90-88 yendi.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Dorukhan Engindeniz ve Kikanovic ile etkili olan OGM Ormanspor, 5. dakikayı 11-6 önde geçti. Frutti Extra Bursaspor, rakibinin bu başlangıcına Ender Arslan ve Lopez'in içeriye katederek bulduğu sayılarla karşılık verse de ilk çeyrek OGM Ormanspor'un 21-20 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci çeyreğe baskılı başlayan Bursa temsilcisi, Tevfik Akdamar, Christopher Jones ve Lopez üçlüsüyle sayı üretti ve skoru 12. dakikada lehine çevirdi: 27-25. Yeşil-beyazlıların bu baskısını Hagins'in smacı ve Dorukhan Engindeniz'in dış isabetleriyle Ankara ekibi bertaraf etse de oyun disiplininden kopmayan Frutti Extra Bursaspor, soyunma odasına 49-42 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe Robinson'un üç sayılık isabetiyle başlayan Frutti Extra Bursaspor, farkı çift hanelere çıkardı: 52-42. Lopez'in asist ve sayılarıyla çeyrek genelinde etkili bir performans sergileyen yeşil-beyazlılar, 27. dakikada farkı 18 sayıya (68-50) kadar çıkardığı çeyrekten final periyotuna 77-65 galip girdi.

Son çeyrekte kontrollü oyunlarla skor üstünlüğünü elinde tutmaya çalışan Frutti Extra Bursaspor, 35. dakikayı 85-72'lik skorla geçmeyi başardı. Bu dakikadan itibaren bambaşka bir oyun yapısıyla mücadele eden OGM Ormanspor, Kloof ve Warren üretkenliğiyle 11-0'lık seri yakaladı ve 37. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 85-83. Perry Jones'in turnikesiyle aynı dakika içinde bu seriyi kıran (87-83) Bursa ekibi karşısında OGM Ormanspor, Cevher Özer'in 3 sayılık isabeti ve Kikanovic'in set hücumuyla 39. dakikada skor üstünlüğünü eline geçirdi: 87-88. Bitime 9 saniye kala Olaseni ve Christopher Jones ile sayı bulan Frutti Extra Bursaspor, maçtan 90-88 galip ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Basketbol Bursa ING Basketbol Süper Ligi

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