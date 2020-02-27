YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

İSTANBUL HABERLERİ  | 27.02.2020 20:14 | Son Güncelleme

Beşiktaş Sompo Sigorta: 92 - Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: 90

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Aytuğ Ekti, Alper Özgök, Ali Köseoğlu

Beşiktaş Sompo Sigorta: İsmet Akpınar 7, Gotcher 14, Birkan Batuk 8, Burak Can Yıldızlı 19, Samet Geyik 11, Durisic 25, Oğuz Savaş 6, Can Kaan Turgut 2

Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: Crawford 48, Davis 5, Sinan Sağlam, Aldridge, Zanna 21, Hrovat 11, Erdi Gülaslan 3, Ali Ulaş Peker, Doğukan Şanlı, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 2

1. Periyot: 27-33

Devre: 54-55

3. Periyot: 74-73

5 faulle çıkan: 39.59 Aldridge (Meksa Yatırım Afyon Belediyespor)

İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. hafta maçında Beşiktaş Sompo Sigorta, Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'u 92-90 yendi.

Siyah-beyazlı takım ligde 10. galibiyetini elde ederken, Afyon ekibi ise 13. kez mağlup oldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, Crawford'un 21 sayı kaydettiği ilk periyodu 33-27 önde bitirdi.

Beşiktaş Sompo Sigorta ikinci periyotta Durisic ve Burak Can Yıldızlı ile skor bulurken, konuk ekip rakibine Crawford ve Zanna ile karşılık verdi ve soyunma odasına 55-54 üstün gitti.

Müsabakanın üçüncü periyodunda da takımlar karşılıklı basketlerle skor üretirken, Beşiktaş Sompo Sigorta, Burak Can Yıldızlı'nın basketiyle son periyoda 74-73 önde girdi.

Karşılaşmanın final periyodu da büyük çekişmeye sahne olurken, Meksa Yatırım Afyon Belediyespor son dakikaya 88-87 üstün girdi. Beşiktaş Sompo Sigorta son dakikada Samet Geyik ve Birkan Batuk ile bulduğu basketlerle maçtan 92-90 galip ayrıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Programda öyle bir gafa imza attı ki... Programda öyle bir gafa imza attı ki...
Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısıMedipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı
1/
Anahtar Kelimeler:
Basketbol Beşiktaş Sompo Sigorta ING Basketbol Süper Ligi Meksa Yatırım Afyon Belediyespor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan'da bir kişi yüksek ateş şikayetiyle tedavi altına alındı

Erzincan'da bir kişi yüksek ateş şikayetiyle tedavi altına alındı

Şaphane’de grup yolu çalışmaları

Şaphane’de grup yolu çalışmaları

Ford Otosan "iz bırakan çalışanlarını" ödüllendirdi

Ford Otosan "iz bırakan çalışanlarını" ödüllendirdi

İzmit Belediyesinden vatandaşlara uyarı

İzmit Belediyesinden vatandaşlara uyarı

Karabük’te Necmettin Erbakan’ın ölüm yılı dolayısıyla lokma dağıtıldı

Karabük’te Necmettin Erbakan’ın ölüm yılı dolayısıyla lokma dağıtıldı

Duyarlı vatandaş yaralı köpeği belediyeye teslim etti

Duyarlı vatandaş yaralı köpeği belediyeye teslim etti

İstanbul Namaz Vakitleri 27 Şubat Perşembe

İmsak
06:11
Sabah
07:36
Öğle
13:22
İkindi
16:26
Akşam
18:58
Yatsı
20:17

İstanbul Nöbetçi Eczaneler27 Şubat Perşembe

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Gümüş Eczanesi
Arnavutkoy
Özdemir Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Kartal eski Belediye Başkanı Arif Dağlar son yolculuğuna uğurlandı

Kartal eski Belediye Başkanı Arif Dağlar son yolculuğuna uğurlandı

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.