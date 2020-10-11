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ING Basketbol Süper Ligi

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 11.10.2020 17:47 | Son Güncelleme

HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 75 - TOFAŞ: 89

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Zafer Yılmaz, Halil Baldemir, Musa Kazım Çetin

HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Sinan Sağlam 8, Christopher Toylar Wright, Utku Sarıoğlu 3, Javier Cruz Saldivar 25, Berke Aygündüz, Paul Tanner Leissner 13, Ekrem Sancaklı 6, Akif Egemen Güven 8, Conathan Paul Macura 12, Ali Tuncer, İsmail Karabilen, Leon Harun Apaydın

TOFAŞ: Paul Martin Akoon Purcell 18, Berkan Durmaz 10, Berk İbrahim Uğurlu 9, Semaj Rakim Christon 15, DJ White 8, Alihan Demir 4, Byron Jerome Simmons 10, Redel Kilpatrick 7, Muhsin Yaşar 8

1. Periyot: 18-26

Devre: 35-50

3. Periyot: 52-73

AFYONKARAHİSAR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında TOFAŞ, HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u, deplasmanda 89-75 yendi.

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Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 11 Ekim Pazar

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Öğle
12:50
İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler11 Ekim Pazar

Erdem Eczanesi
Merkez
Kadınana Eczanesi
Merkez
Kanlıca Eczanesi
Merkez
Gözde Tunçer Eczanesi
Basmakci
Çagrı Eczanesi
Bolvadin
Şifa Eczanesi
Cay
Egesu Eczanesi
Dazkiri
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