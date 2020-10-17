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ING Basketbol Süper Ligi

MUĞLA HABERLERİ  | 17.10.2020 18:42 | Son Güncelleme

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 91 - Galatasaray: 82

Salon: Fethiye Beşkaza

Hakemler: Kerim Baki, Kağan Büyükçil, Serhat Büker

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Neal 25, Abu 21, Barış Hersek, Frazier 13, Cook 11, Caner Ercan, Polat Kaya 2, Atkins 15, Fırat Töz, Erdem İlter 4

Galatasaray: Hamilton 18, Yiğit Arslan 9, Macon 11, Ragıp Berke Atar, 9, Motum 11, Barış Ermiş 7, Hunter 4, Williams 11, Ayberk Olmaz, Göksenin Köksal 2

1. Periyot: 21-25

Devre: 41-52

3. Periyot: 64-67

Norman süre: 82-82

ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, normal süresi 82-82 berabere tamamlanan maçta, Galatasaray’ı uzatma bölümü sonunda 91-82 yendi.

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Merkez
Sabancı Eczanesi
Merkez
Azim Eczanesi
Bodrum
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Gözde Eczanesi
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