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ING Basketbol Süper Ligi

16.01.2021 17:26 | Son Güncelleme:
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HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 94 - Aliağa Petkimspor: 76

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Aytuğ Ekti, Mehmet Karabilecen, Serhat Büker

HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Sinan Sağlam 6, Wright 14, Cruz 19, Kairys 11, Leissner 10, Efe Beşok, Berke Aygündüz 3, Ekrem Sancaklı 5, Harun Apaydın 5, Egemen Güven 11, Macura 8, Ali Tuncer 2

Aliağa Petkimspor: Ray 22, Boran Güler, Ege Arar 7, Okben Ulubay 3, Hummer 6, Bilgehan Diril, Serkan Menteşe, Vasiliauskas 12, Zack 8, Canberk Kuş 2, Dorukhan Engindeniz 16

1. Periyot: 28-17

Devre: 53-30

3. Periyot: 75-48

5 faulle çıkan: 35.37 Sinan Sağlam (HDI Sigorta Afyon Belediyespor)

AFYONKARAHİSAR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında HDI Sigorta Afyon Belediyespor, sahasında Aliağa Petkimspor'u 94-76 yendi.

Karşılaşmanın ilk 4 dakikalık bölümünü 13-2 önde geçen HDI Sigorta Afyon Belediyespor, kalan dakikalarda Aliağa Petkimspor karşısında aradaki farkı 11 sayıya çıkardığı periyodu 28-17 üstün tamamladı.

İkinci periyotta da hücumda etkili oyununu sürdüren HDI Sigorta Afyon Belediyespor, 14. dakikayı 41-17 önde geçti. Kalan dakikalarda skor üretmekte zorlanan Aliağa Petkimspor, karşısında HDI Sigorta Afyon Belediyespor, 23 sayı farkla devreyi 53-30 galip bitirdi.

Mücadelenin 25. dakikası iç ve dış basketlerle bulduğu sayılarla HDI Sigorta Afyon Belediyespor'un 65-38 üstünlüğüyle geçildi. Kalan dakikalarda Cruz, Wright, Egemen Güven ile Leissener'in skora katkılarıyla HDI Afyon Belediyespor, periyodu 27 sayı farkla 75-48 önde tamamladı.

Son periyotta ise Aliğa Petkimspor takımı farkı azaltmaya çalışsa da HDI Sigorta Afyon Belediyespor, müsabakadan 94-76 galip ayrıldı.

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