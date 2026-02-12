SPOR

Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki grubu belli oldu! Dev takımlar...

SON DAKİKA: A Milli Futbol Takımı'nın A Ligi'nde yer alacağı UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-27 sezonunun kura çekimi geldi çattı. İşte Millilerimizin grubu...

Burak Kavuncu

Milli takımımızın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.

RAKİPLERİMİZ BELLİ OLDU

UEFA Uluslar Ligi - Grup A1:

Türkiye
Fransa
İtalya
Belçika

İŞTE TÜM GRUPLAR!

UEFA Uluslar A Ligi 2026/27 grupları

A1
Fransa
İtalya
Belçika
Türkiye

A2
Almanya
Hollanda
Sırbistan
Yunanistan

A3
İspanya
Hırvatistan
İngiltere
Çekya

A4
Portekiz
Danimarka
Norveç
Galler

TORBALAR DUYURULMUŞTU!

Bu akşam 21:00'da gerçekleştirilen kura çekimi ile Uluslar Ligi rakiplerimiz netleşti. Tarihimizde ilk kez A seviyesinde mücadele edeceğimiz ligde torbalar aşağıdaki gibi oluşmuştu...

  1. Torba: Portekiz, İspanya, Fransa, Almanya
  2. Torba: İtalya, Hollanda, Danimarka, Hırvatistan
  3. Torba: Sırbistan, Belçika, İngiltere, Norveç
  4. Torba: Galler, Çekya, Yunanistan, Türkiye

TURNUVA FORMATI

A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finallerde mücadele edecek. Bu eşleşmelerin galipleri Haziran 2027'deki final turnuvasına katılacak.

B ve C Liglerindeki dört grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki iki grup birincisi, A, B ve C Liglerine yükselecek.

A ve B Liglerinde dördüncü sırayı alan takımlar, otomatik olarak B ve C Liglerine düşecek. C Ligi'nde dördüncü sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek.

A Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve B Ligi'nin ikincileri, B Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve C Ligi'nin ikincileri, iki ayaklı play-off maçı oynayacak.

C Ligi'nin dördüncü sıradaki en iyi iki takımı ile D Ligi'nin iki ikincisi arasında da play-off mücadelesi yapılacak.

MİLLİ ARA UZATILDI

Maçlar Eylül-Kasım ayları arasında oynanacak. FIFA'nın yaptığı değişiklik gereği Eylül ve Ekim ayındaki milli aralar birleştirildi. Bu kararın yansıması olarak Eylül sonundan başlayan 12 günlük bir periyotta ilk dört maçımızı oynayacağız. Kalan iki maç ise Kasım ayındaki milli arada gerçekleşecek.

PLAY-OFF MAÇLARI

Grubumuzu son sırada tamamlamadığımız sürece 2027 Mart ayında playoff maçı oynayacağız. Grupta ilk ikiye girersek Uluslar Ligi şampiyonluğuna giden yolda diğer gruplardaki ilk ikiye giren ekiplerle maça çıkacağız.

Grubu 3. bitirirsek B Ligi'ndeki ikinci olan ülkelerden biriyle A Ligi'nde kalma mücadelesi vereceğiz.

BRÜKSEL'DE ÜLKEMİZİ TEMSİL ETTİLER...

Brüksel Fuar Merkezi'nde TSİ 20.00'de düzenlenen kura çekiminde, Türkiye Futbol Federasyonu'nu Başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Prof. Dr. H. Zehra Neşe Kavak, Dış İlişkiler Kurulu Başkan Vekili Çağrı Kanver, A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dış İlişkiler ve Millî Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları, A ve U21 Millî Takım İdari Müdürü Mert Tuncay ve Millî Takımlar İletişim Müdürü Türker Tozar temsil etti.

