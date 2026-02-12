Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu: Kan ve saç örneği alınmıştı

Geçtiğimiz aylarda başlatılan ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında birçok ünlü isim gözaltına alınmıştı. Bu isimler arasında yer alan Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucuyla ilgili açıklama geldi.

HASAN CAN KAYA'NIN UYUŞTURUCU TESTİNİN SONUCU BELLİ OLDU

Gazeteci Adem Metan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucuyla ilgili son gelişmeyi aktardı.

NEGATİF ÇIKTI

Hakkında ihbar ve kolluk araştırma tutanakları sonucu adli işlem başlatılıp, kan ve saç örneği alınan Hasan Can Kaya’nın uyuşturucu testi negatif çıktı.