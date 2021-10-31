Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Emin Moğulkoç, Serhat Büker, Sinem Tetik
Pınar Karşıyaka: Taylor 12, Yunus Sonsırma 5, Colson 13, M'Baye 11, Mahir Ağva 2, Blackmon 3, Berkan Durmaz, Murat Göktaş, Can Korkmaz 3, Burak Can Yıldızlı 12, Roll 18
Semt77 Yalovaspor: Jones 21, Oğulcan Baykan, Williams 5, Mert Celep 4, Lee 8, Cosey 21, Conklin 12, Can Altıntığ 2, Muhammed Doğan Şenli, İlkan Karaman
1. periyot: 26-13
Devre: 42-35
3. periyot: 62-52
İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Pınar Karşıyaka, Semt77 Yalovaspor'u 79-73 yendi.
İlk 6 dakikayı 11-9 üstün geçen Pınar Karşıyaka, yakaladığı 10-0'lık seriyle farkı 12 sayıya kadar çıkardı: 21-9. Yeşil-kırmızılı ekip, periyodu Roll'un son saniyede uzak mesafeden bulduğu 3 sayılık basketle 26-13 üstün tamamladı.
İkinci periyoda Roll ve Burak Can'ın basketleriyle başlayan ve aradaki farkı 17 sayıya (30-13) çıkaran ev sahibi ekip karşısında Semt77 Yalovaspor, Cosey'in üst üste bulduğu sayılarla periyodun bitimine 3 dakika kala farkı 7 sayıya kadar indirdi: 37-30. Pınar Karşıyaka devreyi 42-35 önde bitirdi.
Üçüncü periyodun başında Conklin'le sayılar bulan konuk ekip, hızlı hücumda Jones'un basketiyle 26. dakikada beraberliği yakaladı: 50-50. 10-0'lık seriyle aradaki farkı 10 sayıya çıkaran (60-50) Pınar Karşıyaka, periyodu 62-52 üstün tamamladı.
Son periyodun başında aradaki farkı 12 sayıya (64-52) kadar yükselten rakibi karşısında hücumda etkili olan Semt77 Yalovaspor, bitime 2 dakika 45 saniye kala Jones'un 3 sayılık basketiyle öne geçti: 71-70. Roll ve Colson'un basketleriyle 75-71 üstünlük kuran Pınar Karşıyaka, müsabakadan 79-73 galip ayrıldı.
Sakatlıkları bulunan Akil Mitchell ile Semih Erden'in oynamadığı Pınar Karşıyaka'da prensip anlaşmasına varılan ABD'li oyuncu Alex Tyus müsabakayı takip etti.
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