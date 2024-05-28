Yediler içtiler hesabı ödemeyi reddedince ortalık bir anda karıştı! İngiliz turistler ve güvenlik görevlileri arasında kavga çıktı: 1 kişi ağır yaralandı

MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'ın Pattaya bölgesindeki bir barda bir grup İngiliz turist mekanın hesabını ödemeyi reddedince güvenlik görevlileriyle tartıştı.

İki grup arasında turistlerin hesabı ödemeyi reddetmesi ve bardaki kızlara şiddet uygulama iddialarının gündeme gelmesi üzerine kavganın şiddeti hararetlendi.

KAVGAYI AYIRMAK İSTEDİLER

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde üç güvenlik görevlisinin İngiliz adamlardan ikisini darbelerle yere düşürdüğü görüldü. Turistlerden birinin yerde yatarak ellerini kaldırıp onlara durmaları için yalvardığı anlar yer aldı. Çevredekiler ise iki grubu ayırmak için yoğun bir çaba sarf etti.

Olay yerine polis ekiplerinin geldiği ve yaralanan İngiliz turistlerin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Turistlerden birinin sağlık durumunun ağır olduğu ve komada olduğu ifade edildi.







