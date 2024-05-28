Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Sokak ortasında açtığı pankart şaşkına çevirdi! Bir gören bir daha baktı... "Sabrın sonu görücü usulü"

    Sokak ortasında açtığı pankart şaşkına çevirdi! Bir gören bir daha baktı... "Sabrın sonu görücü usulü"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    28.05.2024 07:53
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü ilginç anlara sahne oldu. İstanbul'da çekildiği iddia edilen görüntülerde bir kişi 'Sabrın sonu görücü usulü" yazılı bir pankart açtı. O anlarda çevredekiler şaşkınlık içinde durumu takip etti. O anlara sosyal medya kullanıcılarından binlerce beğeni ve yorum topladı.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcıların ilgisini çekerken ilginç anlara da neden oldu. Sokak ortasında yürüdüğü sırada aniden duran bir kişi elindeki karton kağıdı havaya kaldırdı. Pankarttaki "Sabrın sonu görücü usulü" yazısı çevredekilerin ve sosyal medyanın dikkatini çekmeyi başardı.

    1

    O anlara sosyal medyadan binlerce yorum ve beğeni yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Aç kanka ben arkandayım" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten biz nasıl evleneceğiz artık?" yorumunda bulundu.

    İlginizi Çekebilir

    Yengesini başka bir erkekle yakaladı! 'Bildiğin gibi değil'

    Yengesini başka bir erkekle yakaladı! 'Bildiğin gibi değil'

     Dünyanın konuştuğu Türk kızı! ABD'de yetişkin film yıldızı oldu

    Dünyanın konuştuğu Türk kızı! ABD'de yetişkin film yıldızı oldu

     Kasanın önünde dakikalarca bekledi! Kıyafet seçimi tepkilere neden oldu

    Kasanın önünde dakikalarca bekledi! Kıyafet seçimi tepkilere neden oldu

     "Halka açık yerlerde seviyoruz" dedi! Dudak dudağa poz geldi

    "Halka açık yerlerde seviyoruz" dedi! Dudak dudağa poz geldi

     Yatak odası itirafı şaşkına çevirdi! "Sadece 10 saniye sürdü"

    Yatak odası itirafı şaşkına çevirdi! "Sadece 10 saniye sürdü"


    Mynet Youtube


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Dakikalarca ördü! Saçından sütyen yaptıDakikalarca ördü! Saçından sütyen yaptı
    28 Mayıs Salı: TV yayın akışı...28 Mayıs Salı: TV yayın akışı...
    Yatağının altından gelen seslere bakınca gözlerine inanamadıYatağının altından gelen seslere bakınca gözlerine inanamadı
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya ilişki sorunları pankart
    En Çok Okunan Trend Haberler
    İzmir'de yasaklı ırk köpek dehşeti! Tepki gösterenlere "Bu iş böyle dayı" dedi! 10 dakika sonra...

    İzmir'de yasaklı ırk köpek dehşeti! Tepki gösterenlere "Bu iş böyle dayı" dedi! 10 dakika sonra...

    Acı son! Nişan alışverişi dönüşü korkunç kaza: 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

    Acı son! Nişan alışverişi dönüşü korkunç kaza: 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

    17 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisini itiraf etti! Müstehcen mesajları ifşalandı

    17 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisini itiraf etti! Müstehcen mesajları ifşalandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Gönlümüzü fetheden ünlülerin kullandığı parfümler burada!

    Gönlümüzü fetheden ünlülerin kullandığı parfümler burada!

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

    Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.