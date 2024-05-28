Sokak ortasında açtığı pankart şaşkına çevirdi! Bir gören bir daha baktı... "Sabrın sonu görücü usulü"

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcıların ilgisini çekerken ilginç anlara da neden oldu. Sokak ortasında yürüdüğü sırada aniden duran bir kişi elindeki karton kağıdı havaya kaldırdı. Pankarttaki "Sabrın sonu görücü usulü" yazısı çevredekilerin ve sosyal medyanın dikkatini çekmeyi başardı.

O anlara sosyal medyadan binlerce yorum ve beğeni yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Aç kanka ben arkandayım" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten biz nasıl evleneceğiz artık?" yorumunda bulundu.







