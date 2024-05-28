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    4. Dolabın içindeki gizli odayı keşfetti! TikTok'tan paylaşınca viral oldu: 'Duvarlarda biri var'

    Dolabın içindeki gizli odayı keşfetti! TikTok'tan paylaşınca viral oldu: 'Duvarlarda biri var'

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    28.05.2024 08:31
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    Kuzey Carolina'da bir fotoğrafçı, kuzeninin yeni satın aldığı evinde gizli bir odaya girdikten sonra viral oldu. Noelle Pierce TikTok'tan paylaştığı gönderisinde 14 milyon izlenmeye ulaşırken kuzeninin evindeki bir dolabın gizli bir odaya açıldığını anlattı. O anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

    TikTok'ta Noelle Pierce kullanıcı ismiyle paylaşım yapan bir kadın kuzeninin yeni satın aldığı evini ziyaret ettiği sırada ilginç bir keşif yaptığını söyledi.

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    14 milyon kez izlenen TikTok videosunda genç kadın, "Kuzenim yeni bir ev aldı ve korkuyorum" ifadelerini kullandı. Gizli odanın bir dolabın arkasında olduğunu dile getiren Pierce, kendisini alçak tavanlı bir oyun odasının karşıladığını dile getirdi.

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    Odanın iki yanında küçük kapılar olduğunu belirten Pierce, "Kuzenime onları asma kilitle kilitlemesini söyledim çünkü birinin duvarların içinde yaşadığını düşünüyorum. Gerçekten çok korkutucu bir deneyim" dedi.

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    sosyal medya tiktok
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