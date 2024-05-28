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    4. Tuvalete gittiğinde karşılaştığı manzaraya inanamadı! 35 tane yılan yavrusu buldu... "Yeni fobi yüklendi"

    Tuvalete gittiğinde karşılaştığı manzaraya inanamadı! 35 tane yılan yavrusu buldu... "Yeni fobi yüklendi"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    28.05.2024 11:11
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    Hindistan'ın Assam bölgesinde yaşanan korkunç bir olay sosyal medyada paylaşılınca biral oldu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümünün tuvalet kullanımını etkileyeceğini iddia ettiği gönderide bir evin banyosundan 25 yavru yılan çıktı. Olaya müdahale eden bir yılan uzmanı yavruların doğal yaşamlarına bırakıldığını söylerken sosyal medya kullanıcılarının endişeleri sona ermedi.

    MYNET|DIŞ HABERLER Assam'ın Nagaon kentinde bir evin banyosunda yaklaşık 35 yavru yılan bulundu ve görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı. Yılan yavrularının yakın zamanda yumurtadan çıkması olayı daha da tedirgin edici hale getirdi. Yeni ajans ANI'ye göre, ev sahibi yılan uzamanı Sanjig Deka tarafından kurtarıldı.

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    ANI haber ajansının hesabındaki sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) "Assam'ın Nagaon bölgesinin Kaliabor bölgesindeki bir evde yaklaşık 35 yılan sürüsü bulundu. Yılanlar, hayvansever Sanjib Deka tarafından kurtarıldı" notuyla paylaşıldı.

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    O anlara sosyal medya kullanıcılarındna yorum ve beğeni yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Yeni fobi yüklendi" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Tuvalet yapmak için iyi bir yer değil, daha sonra yılanlar tekrar gelebilir" yorumunu yaptı.

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    Hindistan yılan tuvalet
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