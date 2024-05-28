Eve geldiğinde sevgilisini başka bir adamla yatakta uyurken buldu! Hiçbir şey yapmadan sadece selife çekilip evi terk etti... İfşası sosyal medyada tartışma yarattı

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas bölgesinde yaşayan 23 yaşındaki Killeen isimli bir adam sevgilisine sürpriz yapmak için habersiz bir şekilde eve geldiğinde hiç beklemediği bir manzarayla karşılaştı.

Sevgilisini başka bir adamla yatakta uyurken gören adam büyük bir şaşkınlığın ardından kimsenin aklına gelmeyecek bir şey yaptı.

Sevgilisi ve birliktelik yaşadığı adamı uyandırmadan onları da arka plana alarak selfie çeken Killeen o anları sosyal medyadan "Eve geldiğinde sevgilinin yatağında başka bir adamla karşı karşıya kaldığında" notuyla paylaştı.

Genç adamın paylaşımı kısa bir süre sonra sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir kısmı Killeen'in tepkisizliği karşısında şaşkınlık yaşadığını söylerken bir kısmı ise onu tebrik etti.