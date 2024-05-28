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    4. İtirafı sosyal medyada tepkilere neden oldu! "Erkek arkadaşım tuvalet kağıdı kullanmadı, ben de onu terk ettim"

    İtirafı sosyal medyada tepkilere neden oldu! "Erkek arkadaşım tuvalet kağıdı kullanmadı, ben de onu terk ettim"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    28.05.2024 11:49
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    TikTok'ta 'withlovefromalex' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın, eski erkek arkadaşının tuvalet kağıdı kullanmadığını açıkladıktan sonra viral oldu. Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşıma tepki yağdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları genç kadını paylaşımını 'mahrem' diyerek eleştirdi.

    TikTok'ta 'withlovefromalex' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Maria Clara isimli bir kadın eski sevgilisinin evinde tuvalet kağıdı bulamaması üzerine keşfettiği bir bilgiyle hem şaşkına döndü hem de tiksindi.

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    Sevgilisine tuvalet kağıdının bittiğini söylediğini ve gittikleri market alışverişi sırasında tuvalet kağıdı almak için hamle yaptığını ifade eden Clara, "Erkek arkadaşım tuvalet kağıdı kullanmadı, ben de onu terk ettim" ifadelerini kullandı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü videoya tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Midem bulandı gerçekten" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu mahrem ama TikTok'ta bu kadar bilgiye ihtiyacımız yoktu" yorumunu yaptı.

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