İtirafı sosyal medyada tepkilere neden oldu! "Erkek arkadaşım tuvalet kağıdı kullanmadı, ben de onu terk ettim"

TikTok'ta 'withlovefromalex' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Maria Clara isimli bir kadın eski sevgilisinin evinde tuvalet kağıdı bulamaması üzerine keşfettiği bir bilgiyle hem şaşkına döndü hem de tiksindi.

Sevgilisine tuvalet kağıdının bittiğini söylediğini ve gittikleri market alışverişi sırasında tuvalet kağıdı almak için hamle yaptığını ifade eden Clara, "Erkek arkadaşım tuvalet kağıdı kullanmadı, ben de onu terk ettim" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü videoya tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Midem bulandı gerçekten" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu mahrem ama TikTok'ta bu kadar bilgiye ihtiyacımız yoktu" yorumunu yaptı.







