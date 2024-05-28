Regl dönemlerinde bir günde paket paket hijyenik ped değiştirmek zorunda kalıyordu! Nedeni bambaşkaymış: "Meğerse iki rahmim varmış"

MYNET|DIŞ HABERLER 2012 yılının Kasım ayında henüz 19 yaşındayken ilk çocuğunu dünyaya getiren 31 yaşındaki Jade Williams doğumdan sonra ağır bir şekilde adet görmeye başladı. Yıllar geçtikçe regl dönemleri giderek daha da ağırlaşan Williams doktorların nedenini bir türlü bulamadığını ifade etti. Genç kadın kullandığı ilaçların işe yaramaması üzerine sızıntıyı önlemek için bebek bezi büyüklüğünde adet pedleri ve iki çift pantolon giymek zorunda kaldı.

Günde 30 hijyenik ped değiştirmek zorunda kaldığını söyleyen Williams, 2023 yılının sonralarında keşif ameliyatlı bir ameliyat sonucunda iki rahmi olduğunu öğrendi. Dört hamilelik geçirmesine ve sayısız tarama yapmasına rağmen, uterus didelphys olarak bilinen nadir durum gözden kaçmıştı.

GÜNLÜK HAYATINA DEVAM EDEBİLİYOR

Williams'a o zamandan bu yana IUS bobini takıldı ve kanaması önemli ölçüde azaltıldı. Yıllardır ilk kez günlük hayatına daha rahat bir şekilde devam edebildiğini söyleyen Williams, "Evden zar zor çıkabiliyordum; iç çamaşırları, pedler, taytlar ve pantolonlar giyiyordum ve sonra yine de eve gidip üstümü değiştirmek zorunda kalıyordum. Doktorlar bana ilaç verdi ama hiçbir faydasını görmedim. İki rahmim olduğu için çok kanadığımı öğrendiğimde inanamadım. Milyonda bir olduğumu söylediler. Kanama kontrol altına alınınca işime dönebildim" dedi.







