Garsonun kalçasına dokunarak taciz etti! Pişkin savunması 'pes' dedirtti: "Eteğindeki tozu alıyordum"

MYNET|DIŞ HABERLER 17 yaşındaki ismi açıklanmayan bir üniversite öğrencisi çalıştığı kafede müşteri olarak gelen Pom isimli bir adamın kendisini eliyle taciz ettiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Udon Thani eyaletindeki Phon Phisai Yolu üzerindeki bir kafede gerçekleşen olayın ardından Pom polisler tarafından gözaltına alındı.

Sorgulama sırasında Pom, cinsel saldırıda bulunma niyetinde olmadığını ve sadece eteğinin tozunu almaya çalıştığını iddia etti. Kurban ve memurlar Pom'un iddiasına ikna olmadılar ve Pom sonunda genç kızdan özür dileyene kadar ona gerçeği söylemesi için baskı yaptılar.

Davranışını tekrarlamayacağına söz veren ve hasta annesine bakması gerektiğini açıklayan Pom'un hakkındaki şikayet geri çekildi. Kurban Pom'dan 2.000 baht (yaklaşık 1.758.724 TL) tazminat talep etti.







