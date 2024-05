'The Voice' ismiyle yayınlanan O Ses Türkiye'nin Almanya versiyonuna 1 ay önce katılan 13 yaşındaki Türk kızı Miray Ayliva sahne adını kullanan Elif Akar'ın Kal Yanımda isimli şarkısını seslendirmişti.

'The Voice Kids' yarışmasındaki performansıyla adından söz ettirerek iki jüri üyesini döndürmeyi başarmıştı.

Üçlü düelloya kalan 13 yaşındaki Miray, Billie Eilish'in 'What Was I Made for?' isimli şarkısını seslendirdi. O anlar sosyal medyanın gündemine yerleşti.