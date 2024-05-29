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    4. Restoran sahibi tuvaleti kullanmalarına izin vermedi! Genç kızlardan oluşan bir grup ortalığı birbirine kattı... Darp edip etrafı yerle bir ettiler

    Restoran sahibi tuvaleti kullanmalarına izin vermedi! Genç kızlardan oluşan bir grup ortalığı birbirine kattı... Darp edip etrafı yerle bir ettiler

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    29.05.2024 08:15
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    İngiltere'nin Sussex eyaletinin batısındaki Barnham bölgesinde bir Hindistan yemekleri dükkanı işleten Muhammed İslam, bir grup genç kızın restorana gelerek tuvaleti kullanıp kullanamayacaklarını sorduğunu söyledi. Tuvaletin sadece müşterilerin kullanımına açık olduğunu belirtmesi üzerine İslam genç kızların kendisini darp etmeye başladığını belirtti.

    MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Sussex eyaletinin batısındaki Barnham bölgesinde bir restoran sahibi olan Muhammed İslam, bir grup genç kızın dükkanın tuvaletini kullanmak istediğini ve iş yerinin tuvaletlerinin yalnızca para ödeyen müşteriler için olduğunu anlatmaya çalışırken saldırıya uğradı. Adamın tuvaleti kullanmasına izin vermeyen genç kızlar hem adama hem de dükkana saldırdı.

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    64 yaşındaki adam kafasına ve omuzlarına birkaç kez yumruk ile tekme atıldığını ve aldığı şiddetli darbeler nedeniyle yüzünden kanlar geldiğini söyledi. İşini 35 yıldır yürüttüğü süre boyunca daha önce hiç böyle bir şeyin başına gelmediğini söyleyen İslam, "Bunların umumi tuvaletler olmadığını anlatmaya çalışınca yumruk yedim" dedi.

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    Sussex Polisi saldırının ardından soruşturma başlattığını söyledi. Batı Sussex, Yapton'dan 14 yaşında bir kız ve 15 yaşında bir kız, cezai zarar şüphesiyle tutuklandı ve daha fazla soruşturma yapılıncaya kadar kefaletle serbest bırakıldı.

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