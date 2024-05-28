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    4. Garip ama gerçek! Meyve yedikten sonra yüzünde üçüncü derece yanık oluştu... "Tüm yüzüm kabuklu ve kötü durumdaydı"

    Garip ama gerçek! Meyve yedikten sonra yüzünde üçüncü derece yanık oluştu... "Tüm yüzüm kabuklu ve kötü durumdaydı"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    28.05.2024 10:03
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    İngiltere'li bir turistin Meksika'da egzotik bir meyveyi ısırmasının ardından yüzünde üçüncü derece yanık oluştu. Meyvenin dışında herhangi bir şey yemediğini ve ertesi gün uyandığında yüzünde kabuklar oluştuğunu dile getiren 28 yaşındaki Thomas Harold Watson, "Ertesi sabah uyandığımda tüm yüzüm kabuklu ve gerçekten kötü durumdaydı" sözleriyle ilginç deneyiminden söz etti.

    MYNET|DIŞ HABERLER 28 yaşındaki Thomas Harold Watson isimli İngiliz turist Yucatan yarımadasındaki Campeche'ye ziyareti sırasında yaşadığı ilginç bir durumdan söz etti.

    "ELLERİMİN RENGİ BİLE SOLDU"

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    Meksika gezisini Southwest Haber Servisi'ne anlatan Watson, yerel bir pazar yerinde cevizin içinde yer alan kaju elmalarını fark etti. Meyveyi satın alan ve deneyimini sosyal medyadan paylaşan Watson, "Kaju elması meyvesini yiyebilirsiniz, biraz acı olması gerekiyor.Bunu duymuştum ama gerçek yüzünü hiç denememiştim, bu yüzden aldım, yürüyüşe çıktım ve birkaç farklı meyve yemeye başladım." dedi.

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    Meyvenin ilk ısırığının acı geldiğini ifade eden Watson, "Yanlarından hemen ısırdım. Bir anda ateş gibi hissettim, bu ateşin ağzımdan geçtiğini hissedebiliyordum. Dudaklarım tamamen yandığında kelimenin tam anlamıyla eriyecekmiş gibi hissettim. O kadar kötüydü ki ellerimin rengi bile soldu" diye konuştu.

    İNTERNETTEN ARAŞTIRINCA GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

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    Kaju meyvesi, ciltle temas ettiğinde kabarcıklara neden olabilen yakıcı bir kokteyl olan kardol ve anakardik asit içerir. İngiliz turist Watson, yaptığı bir Google araması sırasında tehlikeyi fark etti ve kaju kabuklarını soyan işçilerin ellerinde ve kollarında ciddi yanıklar meydana gelebileceğini öğrendi.

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    Watson, acı veren yaralarına rağmen ağır bir sağlık faturasıyla karşı karşıya kalmak istemediği için hastaneye gitmekten kaçındı. İyileşme sürecinin uzun ve sancılı olduğunu dile getiren Watson, "Yerel yiyecekleri yemek her zaman iyidir ama sanırım onlar hakkında biraz bilgi sahibi olmak da iyidir. Dudaklarımın tamamı soyuldu ve yaralar birkaç santim genişliğindeydi. İyileşmesi beni çok zorladı" diye konuştu.

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