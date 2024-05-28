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    4. 15 yaşındaki kızına ahlaksız teklifte bulunan adamı tek yumrukla öldüren baba tutuklandı! "Yumruğumun adamın ölümüne yol açacağını düşünmemiştim"

    15 yaşındaki kızına ahlaksız teklifte bulunan adamı tek yumrukla öldüren baba tutuklandı! "Yumruğumun adamın ölümüne yol açacağını düşünmemiştim"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    28.05.2024 13:52
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    34 yaşındaki ismi açıklanmayan İngiliz bir adam 15 yaşındaki kızına cinsel teklifte bulunan bir adama yumruk attı. Aldığı darbenin sonucunda sert bir şekilde yere düşen adamın hayatını kaybetmesi üzerine İngiliz baba "ölümle sonuçlanan ağır bedensel zarar verme" suçlamasıyla Tayland'da polis tarafından tutuklandı.

    MYNET|DIŞ HABERLER 34 yaşındaki İngiliz baba, 27 Mayıs'ta Tayland'ın Pattaya kentindeki bir havuz partisinde 15 yaşındaki kızına cinsel yaklaşımda bulunan 36 yaşındaki Rus turistin yüzüne şiddetli bir şekilde yumruk attı. Aldığı darbeyle yre düşen Rus turist kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    KISA SÜREDE YAKALANDI

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    Olayın ardından Tayland polisi güvenlik kamerası görüntüleri ve tanık ifadeleriyle birlikte İngiliz babanın izinini sürmeye başladı. Pattaya yetkilileri, saldırgan olduğu iddia edilen kişinin İngiliz vatandaşı olduğunu tespit ettiklerini ve "ölümle sonuçlanan ağır bedensel zarara neden olmak" suçlamasıyla tutuklama emri çıkardıklarını söyledi.

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    Pattaya Mail'in haberine göre, Galler'de yaşayan baban olay yerinden yaklaşık 9 kilometre ilerisinde tutuklandı. Tutuklanan İngiliz baba polise verdiği ifadesinde, "Yumruğumun adamın ölümüne yol açacağını düşünmemiştim. Yaptıklarımdan pişmanım" dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Tayland ingiliz rus
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