15 yaşındaki kızına ahlaksız teklifte bulunan adamı tek yumrukla öldüren baba tutuklandı! "Yumruğumun adamın ölümüne yol açacağını düşünmemiştim"

MYNET|DIŞ HABERLER 34 yaşındaki İngiliz baba, 27 Mayıs'ta Tayland'ın Pattaya kentindeki bir havuz partisinde 15 yaşındaki kızına cinsel yaklaşımda bulunan 36 yaşındaki Rus turistin yüzüne şiddetli bir şekilde yumruk attı. Aldığı darbeyle yre düşen Rus turist kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın ardından Tayland polisi güvenlik kamerası görüntüleri ve tanık ifadeleriyle birlikte İngiliz babanın izinini sürmeye başladı. Pattaya yetkilileri, saldırgan olduğu iddia edilen kişinin İngiliz vatandaşı olduğunu tespit ettiklerini ve "ölümle sonuçlanan ağır bedensel zarara neden olmak" suçlamasıyla tutuklama emri çıkardıklarını söyledi.

Pattaya Mail'in haberine göre, Galler'de yaşayan baban olay yerinden yaklaşık 9 kilometre ilerisinde tutuklandı. Tutuklanan İngiliz baba polise verdiği ifadesinde, "Yumruğumun adamın ölümüne yol açacağını düşünmemiştim. Yaptıklarımdan pişmanım" dedi.