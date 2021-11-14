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ING Basketbol Süper Ligi

14.11.2021 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Nef: 100 - Semt77 Yalovaspor: 73

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Aytuğ Ekti, Can Mavisu, Polat Parlak

Galatasaray Nef: Purcell 24, Bost 13, Blackshear 16, Trimble 9, Kravish 10, Sadık Emir Kabaca 4, Rıdvan Öncel 5, Göksenin Köksal 10, Eray Aydoğan 2, Canberk Kuş 5, Ege Tan Yıldızoğlu 2, Okben Ulubay

Semt77 Yalovaspor: Cosey 8, Can Altıntığ 9, Williams 16, Conklin 4, İlkan Karaman 17, Jones 6, Oğulcan Baykan 1, Mert Celep 8, Lee 4

1. Periyot: 19-26

Devre: 45-44

3. Periyot: 75-62

İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray Nef, Semt77 Yalovaspor'u 100-73 yendi.

İlkan ve Williams ile oyuna etkili başlayan Semt77 Yalovaspor, maçın ilk periyodunu 26-19 önde geçti.

Karşılaşmanın ikinci periyodunda dengeyi sağlayan Galatasaray Nef, Bost'un 3 sayılık basketiyle 18. dakikada 39-38 öne geçti. Sarı-kırmızılı takım ilk yarıyı da 45-44 üstün tamamladı.

İkinci yarıda oyuna tamamen ağırlığını koyan Galatasaray Nef, Purcell ve Kravish ile etkili olarak 3. periyot sonunda 75-62 üstünlük yakaladı.

Son periyotta farkı açan Galatasaray Nef, karşılaşmayı da 100-73 kazandı.

Galatasaray Nef ligde 4. galibiyetini alırken, Semt77 Yalovaspor 5. kez mağlup oldu.

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