Salon: Şahinbey

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Alper Özgök, Sinem Tetik

Gaziantep Basketbol: Peterson 25, İsmail Cem Ulusoy 8, Luther 9, Gulley 20, Kaba 7, Haciyeva, Harun Apaydın, Alp Karahan,

Darüşşafaka: Olaseni 8, McCullough 11, Caupain 12, Doğuş Özdemiroğlu 11, Ragıp Berke Atar 5, Boothe 13, Pineiro 2, Eray Akyüz, Troy Selim Şav, Can Maxim Mutaf 2, Sinan Güler 7, Görkem Doğan

1. Periyot: 19-15

Devre: 34-35

3. Periyot: 53-49

Beş faulle çıkan: 39.52 Harun Apaydın (Gaziantep Basketbol)

GAZİANTEP (AA) - ING Basketbol Süper Ligi 11. hafta maçında Darüşşafaka, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 71-69 mağlup etti.

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