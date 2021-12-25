Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Özlem Yalman, Ahmet Tatlıcı, Ali Köseoğlu

Anadolu Efes: Larkin 8, Buğrahan Tuncer 7, Singleton 10, Bryant 12, Petrusev 12, Beaubois 22, Dunston 7, Yiğitcan Saybir, Tolga Geçim, Erten Gazi 5

Gaziantep Basketbol: Peterson 28, İsmail Cem Ulusoy, Luther 8, Kaba 20, Leon Harun Apaydın 3, Doyle 32, Koray Çekici, Tevfik Akdamar, Dusan Cantekin 2

1. Periyot: 26-22

Devre: 45-44

3. Periyot: 67-62

Beş faulle çıkanlar: 37.49 Bryant (Anadolu Efes)

İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Gaziantep Basketbol, deplasmanda Anadolu Efes'i 93-83 mağlup etti.

Gaziantep Basketbol bu sezon ligde 9. galibiyetini elde ederken, Anadolu Efes 3. kez sahadan mağlup ayrıldı.



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