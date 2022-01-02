Salon: Şahinbey

Hakemler: Zafer Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Serhat Büker

Gaziantep Basketbol: Peterson 22, Luther 4, Leon Harun Apaydın 2, Kaba 18, Doyle 8, İsmail Cem Ulusoy 3, Orhan Aydın Hacıoyeva 6, Tevfik Akdamar, Dusan Cantekin 2, Alp Karahan 2

Frutti Extra Bursaspor: Freeman 7, Needham 14, Onuralp Bitim 9, Akif Egemen Güven 8, Dudzinski 11, Ömer Utku Al 5, Hayes 4, Brown 13, Ayberk Olmaz 4

1. Periyot: 10-17

Devre: 30-47

3. Periyot: 45-63

GAZİANTEP (AA) - ING Basketbol Süper Ligi 15. hafta maçında Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 67-75 mağlup etti.



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