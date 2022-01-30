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ING Basketbol Süper Ligi

30.01.2022 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Semt77 Yalovaspor: 82 - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 76

Salon: 90. Yıl Spor Salonu

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Mehmet Ozan Çakar, Batuhan Söylemezoğlu

Semt77 Yalovaspor: Oğulcan Baykan 4, Williams 6, Lee 11, Rupnik 7, İlkan Karaman 18, Jones 19, Gallinat 8, İsmail Kerem Gülmez 2, Mert Celep 4, Muhammed Doğan Şenli 3

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Hollowell 14, Upson 9, Lucas 16, Lomazs 22, Sestina 9, Emircan Koşut 2, Yiğitcan Turna, Hakan Yapar 4, Thomas Akyazılı

1. Periyot: 16-13

Devre: 41-32

3. Periyot: 61-55

ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Semt77 Yalovaspor, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 82-76 yendi.

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