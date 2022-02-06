Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Aytuğ Ekti, Hüseyin Çelik, Erhan Gürsel

Fenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu 18, Henry 3, Pierre 5, Booker 19, Ahmet Düverioğlu 12, İsmet Akpınar 19, Metecan Birsen 10, Starks 10, Tarık Biberovic, Floyd 3

Frutti Extra Bursaspor: Needham 14, Onuralp Bitim 19, Andrews 19, Dudzinski 15, Hayes 10, Metin Türen 9, Tolga Geçim 10, Ömer Tutku Al

1. Periyot: 27-20

Devre: 47-48

3. Periyot: 73-70

5 Faulle çıkan: 38.29 Hayes (Frutti Extra Bursaspor)

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko, ING basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında konuk ettiği Frutti Extra Bursaspor'u 99-96 yendi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz